Neres-Napoli è fatta! Conte prepara un tridente da urlo

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilchiude per David: 28 milioni al Benfica. Visite mediche lunedì.un supercon Kvaratskhelia. NOTIZIE CALCIO– Ildi Antonionon bada a spese: 28 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni di. Un colpo di calciomercato che fa del brasiliano l’ottavo acquisto più costoso nella storia del club. Lunedì il nuovo acquisto delè atteso in città per le visite mediche.non vede l’ora di averlo a disposizione per la Serie A! I dettagli dell’affareSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilverserà nelle casse del Benfica 28 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni di. Questa cifra lo rende l’ottavo acquisto più costoso nella storia del club. Il giocatore è atteso lunedì in città per sostenere le visite mediche di rito.