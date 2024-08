Napoli confuso e incompleto | Conte sprofonda a Verona L’Hellas coi volti nuovi vince 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Se la vittoria ai rigori contro il Modena in Coppa Italia è stato un “bagno di realtà”, la sconfitta per 3-0 controper il primodi Antonioè un allarme che sorprende solo in parte. Al ‘Bentegodi’ idei gialloblù di Paolo Zanetti, Livramento e Mosquera (doppietta) mettono la firma su una vittoria che evidenzia in modo spietato i limiti di une in ritardo sul mercato.deve fare a meno di Alessandro Buongiorno, non al meglio per un problema fisico accusato in allenamento. Al suo posto c’è Juan Jesus con Di Lorenzo e Rrahmani. L’altra sorpresa è in attacco, dove Raspadori lascia il posto a Simeone. L’ex Sassuolo aveva deluso contro il Modena, ma nel primo tempo sono pochi i palloni giocabili anche per il Cholito.