Meteo-ribaltone Sottocorona | Quando il crollo termico definitivo

(Di domenica 18 agosto 2024) Ormai la tendenza è chiara. Il grande caldo, che per lunghe settimane ha dominato le previsioni, è pronto a fare il primo passo indietro. Lo confermano le previsioni diffuse sul sito di La7 e curate, come sempre, da Paolo. "Siamo ormai nel vivo di un peggioramento del tempo, i cui effetti localmente sono già in atto sul nostro Paese. Complice il cedimento in quota del promontorio anticiclonico che per giorni ha obbligato l'Italia a subire gli effetti di un'ondata di caldo intenso", ha anticipato l'esperto. Che cosa dobbiamo aspettarci? Si intravede senza dubbio un cambio di passo. "Si dovrà resistere ancora oggi e poi l'ingresso di un flusso atlantico porterà a undelle temperature. Lo scotto da pagare sarà un tempo più perturbato, con possibili nubifragi e grandinate", ha continuato ilrologo.