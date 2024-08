LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | all’attacco due spagnoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Aumenta il vantaggio degli attaccanti: 3’20”. 13.34 Immagini dei due fuggitivi: ? The first attacks of La24! ¡Desde el KM 0, los primeros en atacar de la edición! @RuizIbon – @EqKernPharma@luisangelmate – @euskaltelteam Pelotón: 3:17? – 181 km#La24 @cxcling pic.twitter.com/SM0HQO982u — La(@la) August 18,13.31 Luis Angel Mate scollina per primo sul GPM. 13.27 185 chilometri al traguardo. 13.23 Prima salita di questa: Alto do Lagoa Azul (5.3 km al 4.8%). 13.19 I due iberici guadagnano già 2? sul gruppo. 13.15 Il gruppo lascia fare agli attaccanti. 13.13 Si sono mossi Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Luis Ángel Maté (Euskaltel – Euskadi). 13.09 Si muovono subito due corridori, vannouna coppia di. 13.05 INIZIA LA SECONDA! 12.58 Tutto pronto per il via. 12.