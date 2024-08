Kasia Niewiadoma vince il Tour de France femminile Vollering vince sull’Alpe d’Huez ma si inchina per 4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Demiha cercato il grande ribaltone in coda aldee per soltanto quattro secondi non è riuscita nella grande impresa. La fuoriclasse olandese, grande favorita della vigilia per la conquista della maglia gialla ma attardata a causa della caduta in cui era incappata tre giorni fa, era chiamata a rimontare 1’15” alla polaccain occasione della frazione conclusiva che prevedeva l’arrivo in salita all’Alpe. La due volte vincitrice della Liegi-Bastogne-Liegi ha rotto gli indugi addirittura sul Col du Glandon (ultimi otto chilometri all’8,8% di pendenza media), quando mancavano più di cinquanta chilometri all’arrivo.