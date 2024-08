Incendio a Rimini fiamme e paura in un appartamento | una donna sotto choc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Montescudo – Montecolombo () 18 agosto 2024 -stanotte a Montecolombo, in unin via Roma. L'è scoppiato intorno a mezzanotte e mezza sulla terrazza di un'abitazione, adibita a lavanderia. Da lì lesi sono propagate verso la casa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo evitando gravi danni alla casa.shock lache vive nell': è stata portata in ospedale per accertamenti ma per fortuna non è rimasta ferita. La casa è stata dichiarata inagibile: il fuoco ha danneggiato gli impianti elettrici. Quasi certamente le cause del rogo sono stati accidentali.