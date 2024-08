Il risultato del Chelsea contro il Manchester City è una sorpresa dice Guardiola dopo la vittoria in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 21:05:41 Il web non parla d’altro: Pepha dichiarato di non prevedere ladelnella partita inaugurale della stagione 2024-25 dia causa della mancanza di sessioni di allenamento con tutta la squadra. I titolari, tra cui Kyle Walker, John Stones e Phil Foden, hanno iniziato dalla panchina a Stamford Bridgeessere tornati ad allenarsi sei giorni fa, poichéha deciso di dare priorità ai loro recuperiaver giocato a livello internazionale quest’estate. Anche l’affidabilissimo Rodri non è stato coinvolto, in quanto sta continuando la sua rimontaun infortunio rimediato mentre giocava con la Spagna nella finale di UEFA Euro 2024, ma ilha comunque ottenuto una comodaper 2-0 grazie al gol iniziale di Erling Haaland al 18º minuto e al gol di Mateo Kovacic a sei minuti dalla fine.