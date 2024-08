Il Napoli conferma che Osimhen vuole andare via

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) Giorni caldissimi per il calcio italiano! El futuro de Victorestá muy lejos de Nápoles. El club quiere que se quede, pero el futbolista tiene decidido marcharse a un nuevo proyecto más ambicioso por mucho que haya llegado Antonio Conte. El técnico italiano es ambicioso, pero no lo suficiente como para retener al delantero nigeriano, que se marchará después de haber convertido al Nápoles de nuevo en campeón del Scudetto.ni siquiera está convocado para el duelo ante el Verona y el director deportivo del club partenopeo, Giovanni Manna, ha confirmado que el futbolista ha pedido irse. Es por ello que, todo apunta, no volverá a ponerse la camiseta del Nápoles. “La situación está bloqueada” –> “¿? La situación está bloqueada en estos momentos.