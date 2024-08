Il Genoa chiude il cerchio Dal 2018 che l’Inter non vinceva la prima di campionato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Simone Inzaghi ehanno chiuso lagiornata della Serie A 2024/2025 con un pareggio. Negli ultimi cinque anni i nerazzurri avevano sempre vinto all’esordio. Il primo stop arriva con la doppia stella sul petto. NUMERI –di Simone Inzaghi frena già allagiornata di Serie A. I nerazzurri, nonostante un’ottima prestazione, non riescono ad andare oltre al 2-2. Dopo la doppietta di Marcus Thuram che aveva indirizzato la gara verso i tre punti, nel finale il rigore concesso da Bisseck ha permesso a Gilardino di riacciuffare il pareggio con il penalty trasformato da Messias. I nerazzurri non hanno sfruttato la spinta emotiva della seconda stella vinta a maggio e hanno lasciato per strada qualche dettaglio che poi è costato caro. Inter, cinque anni di vittoria.