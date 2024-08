Il duo comicoMarco e Pippo esce con SenSaltro!

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 18 agosto 2024) “!” è il nuovo singolo di “Marco e”, l’unico duo che è un trio. E’ online anche il videoclip. Andiamo a saperne di più. “!” è il primo singolo del duo formato da Marco eArriva l’estate e con essa la voglia di spensieratezza e di musica da ballare. Il gruppo comico veneto “Marco e– l’unico duo che è un trio” ci regala il video di “!” il loro primo singolo. “!” è una “canzone italo-disco leggera” dal testo surreale e ricco di spunti che ci invita ad una giusta spensieratezza e a non smettere mai di credere e di provare a realizzare anche le cose più impossibili perché tutti i grandi cambiamenti partono da un grande sogno. Cosa descrive “!”? “!” è un invito ad avere coraggio anche quando qualcuno vicino a te ti dice che non ce la farai mai o che tanto non cambierà mai nulla.