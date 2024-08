Hamas sabota gli sforzi per i negoziati | l' accusa di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminhatodire gliper raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. "Israele è preparato per qualsiasi minaccia, sia difensiva che offensiva", ha dichiarato, aggiungendo: "Ancora una volta, vorrei sottolineare: finora,è stata completamente ostinata. Non ha nemmeno inviato un rappresentante ai colloqui di Doha. Pertanto, la pressione deve essere rivolta ae a Sinwar, non al governo di Israele". Gli Stati Uniti e i mediatori di Egitto e Qatar hanno dichiarato di essere vicini a un accordo dopo i colloqui a Doha, con funzionari americani e israeliani che hanno espresso un cauto ottimismo.