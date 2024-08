Fondi provano a rapinare lo stesso bar per due notti successive | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto- In data 07 agosto a, a conclusione di specifica attività investigativa, i Carabinieri della locale Tenenza hanno deferito in stato di libertà, quali autori di tentato furto in concorso, nr. 4 cittadini tunisini rispettivamente classe 2002 residente a Lenola (LT), classe 2001 e 2002 entrambi in Italia senza fissa dimora e classe 2005 residente a Priverno. \Attraverso l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza urbana presenti nell’area dello scalo ferroviario dicomparazioni biometriche, gli operanti hanno identificato i 4 giovani per gli autori del tentato furto presso un bar perpetrato la notte del 06 agosto c.a. nonché responsabili di analogo tentativo criminoso commesso presso loesercizio anche la notte seguente.