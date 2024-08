Costacurta | Inzaghi sorpreso Meglio ora che alla decima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Alessandroè stato ospite di Tutti Convocati e ha trattato il tema caldo di oggi: Genoa-Inter e lo stop dei campioni d’Italia di Simone. Il suo intervento. PAREGGIO – Alessandroha riassunto il sabato di Serie A: «Probabilmente per le due milanesi c’è stato un momento in cui si pensava che fosse tutto facile. Subito dopo la prima si comincia a pensare a problemi se tutto non dovesse andare bene.adesso chesicuramente. Credo che sia rimastodalle disattenzioni, non eravamo abituati a vederle dai difensori e dsquadra dell’Inter. Hanno sempre avuto attenzione e concentrazione feroce, invece ieri sull’errore di Sommer c’è anche una dormita dei difensori. Quando la pè lì non bisogna mai farsi anticipare dall’attaccante che ha più voglia di arrivare sul pallone».