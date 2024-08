Cos’è il mosting e qual è il suo significato? Ecco la nuova tendenza in amore per chiudere una relazione

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilè latrovata di chi si vuole disfare di un rapporto senza dare troppe giustificazioni: ma cosa vuol dire? E in cosa consiste? Negli ultimi tempi, soprattutto fra i giovani, siamo stati abituati a sentire spesso la parola “ghosting”, che equivale a descrivere il comportamento di una persona che, di punto in bianco, sparisce e chiude in questo modo vigliacco una. Il fenomeno, purtroppo, si è allargato, arrivando alla sua ultima estensione: appunto, il. Nell’era dei social e delle app per appuntamenti, non è raro trovarsi faccia a faccia con atteggiamenti infantili di questo genere. Purtroppo le persone, uomini o donne che siano, tendono a non prendere seriamente i sentimenti e l’umore degli altri, guardando solo il proprio vantaggio.