Cittadinanza | Ciani ' superare steccati ideologici per arrivare a riforma condivisa'

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "In questi giorni è iniziata una discussione sulladella legge sulla: mi auguro non sia una ‘bolla' agostana. Una nuova legge è auspicabile e necessaria ed è sciocco ridurla ad una contrapposizione ideologica e sterile che finisce per lasciare tutto com'è. Se Forza Italia è realmente disposta ad aprire una riflessione sul tema è molto importante. Io ho presentato una legge diche coniuga ius culturae e ius soli temperato: una formula che risponde alle caratteristiche specifiche dell'Italia e si inserisce nel quadro delle norme degli altri Paesi Europei". Lo afferma Così Paolo, vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos. "Peraltro -aggiunge- riparte dalla legge che ha fatto più strada nel Parlamento italiano, quella che nella XVII legislatura fu approvata alla Camera con largo consenso, ma non al Senato.