Andrea Delogu desiderio di un figlio e divorzio trauma | cos' ha vissuto

(Di domenica 18 agosto 2024) Il 23 maggio 1982, a Coriano, in provincia di Rimini, è nata. La sua vita è stata segnata da molte esperienze significative, a partire dall'infanzia trascorsa nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si erano conosciuti. Fin da giovane, ha dimostrato una forte determinazione nel perseguire la sua passione per la televisione, un percorso che l'ha portata a diventare una conduttrice affermata. Oggi, dopo un matrimonio fallito con l'attore Francesco Montanari,si sente più centrata e sicura di sé, pronta a condividere la sua storia di resilienza. In un'intervista rilasciata al settimanale del Corriere della Sera, 7-Sette,ha riflettuto sulla sua crescita personale, affermando: "Mi sento centrata e soprattutto concentrata. Pensavo che crescendo avrei avuto problemi nel presente, invece più divento grande e più sono contenta e sicura di me".