Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Anthony, il primo deidi, 59 anni, a Paris Match ha raccontato di aver denunciato alla polizia la sorella Anouchka, 33 anni (a della modella olandese Rosalie van Breemen), colpevole, secondo lui, di manipolare il padre ormai troppo fragile per imporre la sua volontà. Oggiè morto all’età di 88 anni., 88 anni, ha avuto un ictus nel 2019 e da allora la sua salute sarebbe in declino. Fragile, impossibilitato a muoversi in modo indipendente, ha costante bisogno di assistenza. Vive nella sua tenuta di Douchy, alle porte di Parigi, ma laa vorrebbe portarlo in Svizzera, dove risiede anche lei, denuncia Anthony, «perché a lei farebbe comodo così», aggiunge.