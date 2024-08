A Milazzo nasce Sikè Experience La gelateria pasticceria che mette al bando le farine raffinate

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024)raddoppia. Ladi, premiata con Tre Coni dal Gambero Rosso ha appena aperto un nuovo locale a pochi minuti dal primo. Si chiama Sikée proun’esperienza totalizzante: dalla colazione all’aperitivo, passando per la merenda (apertura alle 7 e chiusura alle 21). Non solo gelati, quindi, ma cornetti, torte, granite, semifreddi, bevande,e, a breve, anche salato. Il tutto selezionato e lavorato in modo accurato da Rosario Leone D’Angelo ed Elisa Chillemi, che in città hanno già rivoluzionato il modo di intendere il gelato e che adesso sono pronti a fare lo stesso con il resto dell’offerta. Un’esperienza sensoriale immersiva Il concept è chiaro già da un primo sguardo al nuovo locale di via Vittorio Veneto: minimal, sostenibile, elegante e curato nei dettagli.