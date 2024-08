Wizzair cancella il volo di Ferragosto | 200 italiani bloccati all’aeroporto di Madeira Lasciati qui senza alloggio né aiuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Bambini piccoli, famiglie, anziani, pazienti oncologici, sono 200 glida tre giorniFunchal di, in Portogallo, dopo che il loroè statoto per le condizioni meteo. Dopo il primo annullamento e la successiva riprogrammazione al giorno dopo – su di un aereo mai decollato – ora i passeggeri denunciano di essere stati completamente abbandonati a loro stessi. La segnalazione è arrivata anche a Il fattoQuotidiano.it e online si vedono post e video di denuncia e richiesta d’da parte dei passeggeriper una situazione che sta diventando insostenibile. “Avevamo come rientro giovedì 15 agosto alle 19.40 con la compagnia. Quel giorno, a seguito di condizioni meteo avverse, il nostroè statoto. Ci hanno riprogrammato per il giorno seguente, venerdì 16 agosto alle 11.15, quindi ieri”, si legge.