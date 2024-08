Tragedia in vacanza | anziano salvato tra le onde muore il giorno dopo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ferrara, 17 agosto 2024 – Giorgio Ganassi non è riuscito a vincere la propria lotta per la vita. Il settantaseienne modenese,neldi Ferragosto nelle acque di Lido di Pomposa, è deceduto alle prime luci del mattino di ieri all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara), dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Un drammatico epilogo per quanto avvenuto giovedì nella località balneare comacchiese, tra l’apprensione di turisti e visitatori che hanno assistito ai soccorsi. Erano circa le 10.30 quando, nelle acque antistanti il Bagno Marisa, alcune persone sulla spiaggia hanno notato la presenza di un materassino che galleggiava in prossimità degli scogli. Sul gonfiabile non vi era nessuno. Poi, alcuni hanno notato nelle vicinanze un uomo a pancia in giù, con il volto immerso nell’acqua. E subito hanno dato l’allarme.