Torna l’allarme furti Presa cassetta di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Furto di Ferragosto: i ladri hanno sottratto unadicon 4mila euro all’interno da un’abitazione. la casa è situata in via Verdi. E’ questa la disavventura capitata ad una famiglia pesarese proprio durante la giornata di festa, complice il fatto che, a quell’ora, di gente in giro ce n’era davvero poca. E infatti i ladri hanno agito indisturbati e sono riusciti a entrare grazie ad una finestra che pare fosse stata lasciata aperta nell’appartamento. I ladri si sono accorti di quella via di accesso grazie ad un sopralluogo effettuato poco prima: una donna è stata vista infatti gironzolare infatti da quelle parti ma inizialmente non è sembrata una presenza sospetta.