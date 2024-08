Ruba la borsa con l’insulina a una turista che sta provando le scarpe | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Milano, 17 agosto 2024 –la borsetta cona unaaffetta da diabete:un peruviano. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile. Questi, nel corso di un servizio di contrasto ai reati predatori, hanno notato il sudamericano, un 64enne, mentre si aggirava con fare sospetto in piazza Cordusio. In particolare sembrava concentrarsi sui clienti dei numerosi negozi nella zona, puntando i loro effetti personali, borsette e marsupi. Successivamente l’uomo, sempre seguito e costantemente monitorato dai poliziotti, dopo aver percorso più volte via Dante, è entrato all’interno di un negozio di calzature dove, approfittando del gran numero di clienti, si è seduto accanto a unanorvegese che stavaun paio die che aveva appoggiato lasul divanetto su cui si trovava.