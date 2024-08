Promozione Coppa Italia ritorna l’inedito Moie Vallesina – Jesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) L’ultimo precedente giocato in Eccellenza risale alla stagione 2006/07. I leoncelli batterono i moiaroli nell’anno concluso con la retrocessione dell’allora RealJESI, 17 agosto 2024 – Una partita che manca da 17 anni, stagione 2006-2007 campionato di Eccellenza. Prima di quella stagione le due squadre, negli anni precedenti, si erano per diversi campionati incrociate sempre in Eccellenza. ‘Mi ritorni in mente’ anni belli per ilche aveva raggiunto per meriti la massima Categoria regionale mentre per laerano anni di transizione e di ricostruzione alla vigilia dell’arrivo del presidente Marco Polita che poi riuscì a far fare alla società ed alla squadra quel salto di qualità fino alla serie D.