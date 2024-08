Previsioni traffico autostrade quando è meglio partire In tempo reale | code su A1 e A14

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Sarà caos su strade eper il primo controesodo agostano. Lesconsigliano di mettersi in viaggio per il rientro verso le grandi città nella mattina e pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, e di domani, domenica 18 agosto, giornate da bollino rosso. Più fattibile il viaggio di chi si muove verso le località turistiche. Notti tranquille? Sì ma non troppo: quella tra domenica e lunedì sulle direttrici di rientro potrebbero essere un po’ affollata (bollino giallo). Lunedì, 19 agosto, via libera per chi parte verso il mare nel pomeriggio, mentre la mattina potrebbe nascondere qualche intoppo (bollino giallo). Ancora bollino rosso invece sulle strade del rientro in mattinata. Vanel pomeriggio (bollino giallo).