Perfect days il film questa sera al Pareschi Viaggio oltre l’ordinario

(Di sabato 17 agosto 2024) Appuntamentocon ’’ di Wim Wenders, per la rassegna ’Cinema nel Parco’. La proiezone inizierà alle 21, 30 nella cornice di Parco(Corso Giovecca 148, Ferrara). Hirayama, sessantenne giapponese, conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta a Tokyo. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici del quartiere Shibuya, all’amore per i libri, le piante, la fotografia analogica e la musica rock anni ‘60-‘70, che ascolta con le sue audiocassette nell’autoradio guidando verso il lavoro. Una serie di piccole avventure, rivelazioni e incontri inaspettati ci mostreranno qualcosa di più sul suo passato. Apertura parco ore 20,45. In caso di sospensione della proiezione causa maltempo, non è previsto alcun rimborso.