Napoli su Ivan Martin azzurri già in pole! Spunta il retroscena legato al Villarreal

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilsta puntando in queste ore, centrocampista del Girona:inanche un. Il nome diè emerso proprio in queste ore: ilstarebbe guardando al giocatore spagnolo per andare ad inserire un’altra pedina all’interno del centrocampo azzurro. Giovanni Manna ci starebbe lavorando nella speranza di regalare ad Antonio Conte un altro elemento in grado di aumentare il livello in mezzo al campo. Ad oggi, soltanto Anguissa e Lobotka possono essere schierati in campo dal tecnico, segnale che sul mercato bisognerà lavorare molto per aiutare l’allenatore. Secondo quanto riportato da Relevo proprio in queste ore, ilavrebbe chiesto informazioni al Girona: il giocatore è a conoscenza dell’interesse azzurro, e ci sarebbero delle probabilità concrete di vederlo all’ombra del Vesuvio.