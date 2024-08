Napoli Conte | Mi aspettavo una situazione migliore è giusto essere chiari coi tifosi e dire che ci sarà da soffrire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Il tecnico del, Antonio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato sul campo del Verona, esprimendo tutto il suo malumore per l’immobilismo sul mercato: “Sapete benissimo che il mercato è in unamolto complicata. Mi dispiace perché è tutto bloccato. Non possoaltro, che devo“. L’allenatore salentino non se l’è sentita di smentire la griglia di Opta, che vede ilall’ottavo posto: “Sono statistiche che tengono conto di alcuni parametri e quindi hanno usato quelli dello scorso anno. In più vedendo alcuni calciatori che sono andati via è stato semplice stilare questa classifica. Sicuramente quello che dobbiamo avere come monito è pensare che sia stato frutto di un caso il decimo posto dell’anno scorso: vi garantisco che non è stato un caso o sfortuna“.