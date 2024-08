Leoni a Pacini la fascia da capitano Una lunga storia d’amore e fedeltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Il Poggibonsi affida a Francescoil ruolo di. Il portiere, classe 1995, è uno dei giocatori simbolo dell’appartenenza ai colori giallorossi nel recente periodo: dall’ascesa dall’Eccellenza alle stagioni di serie D vissute tra podio, play off e dintorni. Unaai colori che accomunaal difensore Borri e all’attaccante Bellini, gli altri componenti del team di Calderini ’partiti da lontano’. Anche se latrae il Poggibonsi era iniziata in verità nel 2014-2015 nella D dell’epoca, in un cammino che aveva permesso al numero 1, allora ventenne, un doppio salto di categoria. Come si è giunti all’investitura? "Società e staff tecnico mi hanno indicato per ricoprire le mansioni. Ho accolto con gioia la proposta, fornendo la mia disponibilità".