La diplomazia cerca un accordo ma il Medio Oriente rischia una guerra totale

(Di sabato 17 agosto 2024) E' un momento cruciale, in cui c'è il rischio d'infiammare l'interoinnescando una situazione ingestibile. Motivo per il quale, i due ministri degli Esteri di Gran Bretagna e Francia sono volati nell'area perre di sostenere lo sforzo per unper il cessate-il-fuoco in cambio della restituzione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, nelle ore in cui si trattava su questo a Doha. Oggi, inoltre, David Lammy e Stéphane Séjourné hanno co-firmato un articolo pubblicato per l'Observer nel quale hanno avvertito sulla possibilità che si sviluppi una "regionale su vasta scala". "I combattimenti tra Israele e Hezbollah libanese si sono intensificati", hanno segnalato i due ministri. "Le minacce iraniane di ulteriori escalation aumentano i rischi di unaregionale su larga scala", hanno continuato.