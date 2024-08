La comunicazione | un’avventura inaspettata in Africa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 agosto 2024) Ero ine dovevo recarmi all’ufficio postale per usare un telefono pubblico. Era giorno di mercato e mi consigliarono di prendere un taxi, poiché le strade erano troppo affollate e le motorette non potevano circolare. L’unico mezzo disponibile era un’auto inglese degli anni ’30, perfettamente funzionante. L’interno era rifinito in vera pelle amaranto, mentre l’esterno era nero, con cofano ad alette laterali e fari sporgenti, simile a una vecchia Balilla. Entrati nella Middle Road, la folla era così fitta che non si vedevano gli edifici ai lati, e si procedeva a passo di lumaca. Dopo una cinquantina di metri, un uomo con un metro, una matita e un blocchetto salì sull’auto. L’autista mi spiegò che era un sarto e che avrebbe preso le mie misure per un vestito adatto al clima locale. Chiesi il prezzo: “one thousand naira”, circa diecimila lire dell’epoca (1996).