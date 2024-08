Ippica Gran Premio Città di Cesena Eolo Jet vuole entrare nell’albo d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Serata di campioni all’ippodromo del Savio, con ildiche oggi accenderà i riflettori su otto talentuosi cavalli di 4 anni, tra i migliori in ambito nazionale, chiamati a sfidarsi sulla distanza dei due chilometri perdi una corsa che ha fatto storia. Il prestigio dei partecipanti vale prima di tutto per quell’Jet che il team Gocciadoro propone con fiducia in ottica successo affidandolo alla guida di Vincenzo Luongo, driver di talento che per la prima volta sarà alle redini del cavallo già vincitore di 5 prove classiche, sulle quali spicca il Marangoni 2023.