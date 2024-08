Incendio in appartamento a Roma donna 64enne salvata dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)del, ustioni, ospedale, Lazio – La, gravemente ustionata, è stata trasportata all’Ospedale S. Eugenio. Questa mattina, intorno alle 5.40, unha devastato unal primo piano di un edificio di quattro piani in via Salvador Dalì, a. Unadi 64 anni è stata tratta in salvo daidel, intervenuti rapidamente sul posto. La, che ha riportato gravi ustioni, è stata subito affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’Ospedale S. Eugenio. L’intervento ha visto l’impiego di due squadre deidel, supportate da un’autobotte, un’autoscala e un carro autoprotettori. Nonostante l’impegno dei soccorritori, l’è stato dichiarato inagibile a seguito dell’. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.