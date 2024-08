Incendi nel Comune di Telese Terme il ringraziamento del sindaco ai Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDiversi gli interventi deidelieri in territorio telesino, impegnati tutto il giorno con tutti i mezzi a disposizione, in via Ripa delle Vigne, poi nei pressi del campo sportivo in via Lagni e infine su Monte Pugliano, dove si è reso necessario l’intervento del Canadair con numerosi lanci d’acqua. Sul posto anche ildi, Giovanni Caporaso: “Voglio ringraziare idelper l’egregio lavoro svolto anche in condizioni logistiche non semplici – ha detto il-. Le varie operazioni hanno impegnato sia il distaccamento di Vitulano che di. In modo particolare ringrazio i volontari dei VvFF di Vitulano e di: Turchiarolo, Marucci, Urbano, Mercurio, Colangelo e l’ispettore capo Davide Palumbo”.