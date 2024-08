In migliaia in città | Ferragosto spettacolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)di persone hanno affollato Porto Recanati, non si sono volute perdere l’appuntamento ormai tradizionale con i fuochi d’artificio di. Una serata di festa ma anche con qualche eccesso di troppo soprattutto tra giovanissimi: una scazzottata in spiaggia si è registrata verso mezzanotte, e diversi minorenni si sono ubriacati per poi dover essere soccorsi dal 118. Lo spettacolo pirotecnico è cominciato a mezzanotte e ben cinque chiatte posizionate in mare hanno sparato i fuochi d’artificio per mezz’ora, mentre largo Porto Giulio e il lungomare erano stracolmi di visitatori. È stata senza dubbio la serata più affollata di questa estate portorecanatese.