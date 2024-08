I luoghi ideali per vivere una fiaba toscana senza tempo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 17 agosto 2024) L’Italia è la destinazione esclusiva del lusso discreto e raffinato per eccellenza. È questo uno dei principali risultati dello studio Enit realizzato da Unioncamere con il supporto tecnico di Isnart. I turisti sono attratti dallo «stile di vita italiano». Le nostre bellezze, le ricchezze culturali, artistiche e gastronomiche sono tesori che possono essere valorizzati attraverso esperienze di lusso, attirando una clientela alto spendente disposta a investire peresperienze e un’ospitalità ricercata . Il comparto del turismo di lusso italiano è in grande crescita come dimostrano i dati nel 2024, il numero dei cinque stelle salirà da 682 a 702, per arrivare a 712 nel 2025 (Fonte Thrends) e avrà un futuro se si considera che a trainare il settore sono soprattutto le nuove generazioni, disposte a pagare fino al 50% in più per una proposta personalizzata e di qualità.