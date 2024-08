Gravina | Ricandidarmi? Deciderò dopo la modifica dello statuto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Come definirei i miei rapporti con Malagò? Ottimi. Conosco la passione con la quale interpreta il suo ruolo. Dirò di più: dovrebbe essere messo nelle condizioni per competere per il quarto mandato come presidente del Coni“. Queste le parole, in un’intervista a Il CorriereSport, del presidente della Figc Gabriele, che torna anche sulla debacle azzurra agli Europei, rimasta per molti senza un vero responsabile. “I sussurri li ho ascoltati, le critiche anche. Per questo ho indetto l’assemblea elettiva – spiega il numero uno della Federcalcio – Eppure questa disponibilità è stata ribaltata, facendomi passare come uno attaccato alla poltrona. Poi ho deciso di favorire una fase costituente e lì si è iniziato a parlare di ‘passi indietro’ del sottoscritto. Così non ci sto, non è serio. Bisogna rispettare la democrazia interna della Figc.