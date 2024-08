De Grandis | Inter forte e completa! Lautaro Martinez ultimo step

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Deanalizza la situazione in Serie A parlando in particolare dell’Campione d’Italia. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport. COMPLETI – Stefano Deha espresso la sua opinione riguardo i nerazzurri, in vista della nuova stagione: «Secondo me l’è una squadra! Un difensore in più può essere utile per avere la possibilità di cambiare sempre i laterali. È la squadra piùdel nostro campionato anche perché è rimasta la stessa. Le altre squadre stanno lavorando sul mercato, ma per esempio per la Juventus saràessante capire se arriveranno Nico Gonzalez e Koopmeiners, però sono in ritardo. La squadra però gioca bene a calcio, l’allenatore è sempre lo stesso quindi io non vedo puntirogativi all’».