Corse saltate? Colpa dell’appalto Scontro tra Autolinee e Provincia

(Di sabato 17 agosto 2024) Il caos nel trasporto pubblico questa estate è stato comunque inferiore al passato e ad ogni modo è dovuto alle criticità nella gestione dei bandi di appalto del lotto debole da parte degli enti preposti. Così, in estrema sintesi,Toscane ora rigetta in parte le accuse e gli attacchi che sono stati rivolti alla società nei giorni scorsi. Nel mirino c’era finito in particolare il servizio per le frazioni montane, soprattutto su Massa ma non solo, con alcuni paesi come Forno, Bergiola, Casette e Resceto che avevano visto saltare troppeToscane però non ci sta al ruolo della vittima sacrificale ed evidenzia come sia stata costretta a mantenere 22 bus piccoli, destinati proprio alle aree montane, nel cosiddetto lotto debole "perché da parte dell’amministrazionele di Massa-Carrara la gara non è stata svolta nei tempi previsti (1° novembre 2023).