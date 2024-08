Chiara Ferragni salta viaggio in Perù per colpa di Campara | la reazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 17 agosto 2024) Il gossip che ruota attorno ae Silviosupera ogni aspettativa, facendo impallidire perfino le trame più intricate di Beautiful. Ma quali sono davvero le dinamiche tra l'influencer e il manager? Ilinè stato confermato oppure no? Eha davvero lasciato la sua compagna Giulia per? Ecco tutti i dettagli emersi grazie al giornalista Gabriele Parpiglia.e Silvio: come stanno davvero le cose? Le prime voci riguardanti una possibile relazione trae Silviosono iniziate a circolare quando Parpiglia ha rivelato su Instagram che i due avevano pianificato unin Sud America. Nonostante i preparativi, ilsembra essereto., infatti, avrebbe deciso di rimanere a Forte dei Marmi, dove ha trascorso il Ferragosto con la compagna Giulia e i loro due figli.