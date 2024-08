Calcolatrice e sputa sentenze Terremoto a Ballando dal concorrente insulti contro Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) La squadra dicon le stelle è quasi al completo. Nei giorni scorsi è stato presentato Tommaso Marini, il fiorettista azzurro argento alle recenti Olimpiadi di Parigi si unirà alla banda già annunciata da Milly Carlucci. Banda nella quale ci sarà, inamovibile,la quale si è scagliato, in maniera non troppo lusinghiero, uno dei concorrenti della prossima edizione. A proposito di, di recente era finita nel mirino di un’altra vip: l’influencer ex Uomini e Donne Eleonora Rocchini. >> “Sei stata un esempio”. Italia in lutto, addio a un pezzo di storia del nostro Paese. Morta a 76 anni, la conferma poco fa Cosa era successo? Tutto era partito da un post della giudice dicon le stelle. “La storia di un’influencer che mostra una vita dorata e poi apre una raccolta fondi per curare il suo cane”.