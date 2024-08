Anziano morto da giorni miasmi dall’appartamento I condomini | Sanificazione urgente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Montecatini Terme, 17 agosto 2024 – L’era giàda alcuni, quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento dove viveva, all’interno di uno nella zona Sud della città. Il processo di decomposizione, inoltre, era già cominciato e dalla casa provenivano odori nauseabondi. La proprietà dell’immobile, una volta che il corpo è stato portato via, non ha provveduto a effettuare una correttadell’immobile. L’aria nel palazzo così era diventata irrespirabile. Così, ormai da diversi, gli altri residenti delo hanno deciso di rivolgersi al sindaco Claudio Del Rosso, in qualità di massima autorità sanitaria cittadina. Il Comune, una volta messo al corrente dei fatti, ha deciso che non c’era più tempo da perdere.