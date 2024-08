Alessandro Servida – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024)Viale Piave, 9 – 20129Tel. 02/36591680 Sito Internet: Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: monoporzioni 5/8,90€, tè 4€ Chiusura: mai OFFERTA Lieve abbassamento di voto per questa pasticceria-caffetteria poco distante da Porta Venezia. Aperto sin dal mattino, è un indirizzo in cui fermarsi per una colazione a base di brioche, per una sosta veloce a pranzo con alcuni prodotti salati oppure per la merenda, vista la selezione di tè e tisane Dammann Frère di cui dispone. Per la nostra pausa pomeridiana abbiamo scelto una tisana Fidji a base di citronella, zenzero e scorza di lime servita nella teiera in ghisa, non particolarmente persistente a dispetto degli ingredienti presenti, accompagnata da due discreti frollini semplici e da una gustosa monoporzione di Sacher presentata sottoforma di parallelepipedo.