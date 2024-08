Alaimo è la star de L’Equivoco | Torno nella mia città adottiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) PESARO di Claudio Salvi Ieri sera è andata in scena la terza replica destravagante. Nell’applaudito allestimento del duo Moshe Leiser e Patrice Caurier e con la direzione di Michele Spotti, applauditissima (ancora una volta), l’esibizione di Nicola. Il suo era tra i ritorni più attesi di questa 45ª edizione. Una delle voci più apprezzate di sempre al Rof, un fuoriclasse che non ha sbagliato un ruolo e che è sempre riuscito ad entusiasmare il popolo rossiniano. E anche questa volta nel ruolo deI Gamberotto, tenutario agricolo arricchito nel dramma giocoso di Gaetano Gasbarri musicato da un Rossini appena dicianovenne, per il baritono di Palermo (cittadino onorario di Pesaro), è stato un diluvio di appalusi.