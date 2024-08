WWE aggiornamento sulle condizioni di R-Truth

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 agosto 2024) Come sappiamo e abbiamo già ampiamente raccontato nel nostro sito, WWE: Bronson Reed non si ferma, questa volta serie di Tsunami su R-Zona Wrestling, nell’ultima puntata di RAW, R-è stato brutalmente attaccato da Bronson Reed, a margine del match tra quest’ultimo e The Miz: nel tentativo di fermare l’assalto post-match dell’australiano, l’amato rapper cinquantaduenne è stato colpito da ben cinque Tsunami. La diagnosi ufficiale della WWE parla di un’incrinatura delle costole; fortunatamente, secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella newsletter del Wrestling Observer, si tratterebbe solo di un infortunio da storyline. Detto questo, non sappiamo quando R-risalirà sul ring, ma siamo certi di come vogliano presentarci Bronson Reed: un mostro assoluto!