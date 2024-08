Travaglia stende anche Elias è semifinale a Todi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Le semifinali degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup hanno i loro nomi. Nel Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club1971, Stefanoha vinto la sua terza partita umbra (7-6 6-4 su Gastao) e affronterà Carlos Taberner, che ha avuto la meglio nella maratona con Lukas Pavlovic per 4-6 6-7 7-6. La giornata di venerdì 16 agosto si aprirà con la sfida tra Santiago Rodriguez Taverna e Cezar Cretu. L’argentino ha rimontato Lorenzo Giustino e vinto per 2-6 6-2 6-4, mentre il romeno ha avuto accesso al penultimo atto in virtù del ritiro di Facundo Juarez, quando il risultato era di 5-7 7-5. Non c’è due senza tre,a caccia della finale – Un’altra sfida durissima sul Campo Centrale contro Gastao, main questo caso Stefanonon si è fatto trovare impreparato.