Trani | festa dell’arte Oggi e domani

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Di seguito il comunicato: Una grandesi terrà ail 16 e il 17 agosto con l’Heart Festival, progetto di sostenibilità delle arti e degli artisti emergenti promosso dal circolo Hastarci di. Le due serate ospiteranno una line up musicale di grande livello con ospiti eccezionali che passeranno danell’anno in cui celebrano i 30 anni di carriera tra rock e fumetti: i Tre Allegri Ragazzi Morti. Pilastri della scena rock alternativa italiana dal 1994, quest’anno festeggiano i 30 anni di carriera, «Siamo onorati e contentissimi di averli sul palco della sesta edizione del Festival» commentano gli organizzatori. Saranno loro sul palco il 16 agosto con Ta Ga Da: Jesse de Faccio, Alberto Tex e Francesco Gambarotto, band che ha debuttato il 17 novembre 2023 con l’album This Is How We Dance.