Quentin Tarantino? È una me**a Ha detto che non sono una star del cinema vaffan**** | la rabbia di George Clooney

(Di venerdì 16 agosto 2024) Clima teso a Hollywood tra. L’attore ha attaccato duramente il regista in seguito a qualche commento poco carino nei suoi confronti. I due, che hanno collaborato sul set di ER: Medici in prima linea e Dal tramonto all’alba, siscambiati alcuni commenti al veleno. Il primo attacco, però, sarebbe arrivato da, che in un’intervista a Deadline nel 2023 aveva criticato il celebre attore: “È passato molto tempo dall’ultima volta cheha attirato qualcuno Quando è stato il suo ultimo successo?”. E, siccome la vendetta è un piatto che va servito freddo, ecco che è arrivata la risposta dell’attore, che non ha certo dimenticato le parole di. “Non mi dispiace dargli della, lui l’ha data a me.un po’ irritato con lui.