Premier League Ed Sheeran socio di minoranza dell’Ispwich Town | Un sogno metto un po’ di soldi nel club che amo

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’Ispwichha comunicato ufficialmente che la popstar internazionale Edè diventato undidelneopromosso in. Tifoso da sempre, il cantante adesso possiede una quota della propria squadra del cuore. “Ed, tifoso da sempre e sponsor principale delle maglie delle squadre maschili e femminili dal 2021, ha acquisito le sue azioni tramite Gamechanger 20 Ltd – si legge nella nota ufficiale-. La sua quota complessiva è dell’1,4% e, come parte dell’accordo, Ed avrà a disposizione un box executive allo stadio Portman Road, che ha personalizzato prima della stagione 2024/25. Ed non entrerà a far parte del consiglio di amministrazione poiché si tratta di un investimento passivo e di”.