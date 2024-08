Prato 376 alberi da potare o abbattere Le operazioni tra agosto e settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024), 162024 - Su un totale di 32mila alberature pubbliche analizzate dal servizio urbanistica e da Consiag Servizi, trasono ben 376 gli interventi di potatura, messa in sicurezza o abbattimento diinstabili o malati. Le, come spiega una nota del Comune di, sono necessarie per tenere sotto controllo il rischio arboreo. In parte gli abbattimenti riguardano piante che sono già morte.è consentito soprattutto se si è in presenza di una pianta malata o pericolante. Anche in questo caso ci si trova davanti ad una necessità, un intervento volto a preservare l'incolumità delle persone e della casa stessa. Cosa accadrebbe se una pianta cadendo finisse su una casa, su una macchina o su dei cavi elettrici, in questi casi, oltre ai danni alle cose, vi sarebbero ripercussioni anche sulle persone.