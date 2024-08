Percy Jackson | Timothy Simons nel cast della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024)e gli dei dell’Olimpo sta prendendo il largo. L’adattamento a puntate di Disney+ dei romanzi best-seller di Rick Riordan continua a seguire la cronologia dei libri per il suo secondo episodio, adattando Il mare dei mostri per la. La storia de Il mare dei mostri mette in pericolo Camp Half-Blood, poiché qualcuno ha avvelenato l’Albero di Thalia, un alberello mistico che fornisce una barriera protettiva intorno al santuario dei semidei per impedire ai mostri di entrare. Nel tentativo di salvare il Campo Mezzosangue, Clarisse La Rue (Dior Goodjohn) viene inviata in missione nel Mare dei Mostri (meglio noto come Triangolo delle Bermuda per i mortali) per recuperare il Vello d’Oro, un artefatto magico in grado di guarire ciò che racchiude.